Navalny in pericolo di vita. La Ue chiede la sua liberazione. Mobilitazioni nel paese (Di domenica 18 aprile 2021) Navalny sarebbe in pericolo di vita. Lo riferiscono i suoi medici: troppo bassi i livelli di potassio. La Ue chiede alla Russia la sua liberazione Russia, in fin di vita il dissidente Navalny. Appello della Ue per la sua scarcerazione immediata su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 18 aprile 2021)sarebbe indi. Lo riferiscono i suoi medici: troppo bassi i livelli di potassio. La Uealla Russia la suaRussia, in fin diil dissidente. Appello della Ue per la sua scarcerazione immediata su Notizie.it.

