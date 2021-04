Nasce ufficialmente la Superlega! 12 grandi club si staccano dall’UEFA: ci sono Juventus, Inter e Milan (Di lunedì 19 aprile 2021) Nasce ufficialmente la Superlega: 12 grandi club d’Europa, fra i quali Juventus, Inter e Milan, si staccano dall’UEFA per creare una nuova competizione Dodici prestigiosi club europei di calcio hanno annunciato oggi congiuntamente un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League, governata dai club Fondatori. AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF e Tottenham Hotspur hanno tutti aderito in qualità di club Fondatori. È previsto che altri ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021)la Superlega: 12d’Europa, fra i quali, siper creare una nuova competizione Dodici prestigiosieuropei di calcio hanno annunciato oggi congiuntamente un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League, governata daiFondatori. AC, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona, FCnazionaleo,FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF e Tottenham Hotspur hanno tutti aderito in qualità diFondatori. È previsto che altri ...

