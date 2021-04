Napoli Inter mondiale: 200 paesi collegati con il Maradona (Di domenica 18 aprile 2021) Napoli Inter sarà uno spettacolo mondiale: la sfida del Maradona sarà vista in quasi 200 paesi. De Laurentiis sarà presente allo stadio Napoli-Inter sarà un grande spettacolo visibile in quasi tutto il mondo e, come i veri big match, avrà i più elevati standard di produzione ovvero 4K e 19 telecamere tra le quali la UltraMotion che garantisce una definizione dei dettagli pazzesca. Secondo Il Corriere dello Sport i paesi e i territori collegati saranno circa duecento e l’incontro attirerà davanti alla tv decine di milioni di spettatori soprattutto in Europa, in Sudamerica e in Cina, dove c’è anche il presidente Steven Zhang incollato davanti allo schermo. Il numero uno degli azzurri, Aurelio De Laurentiis sarà invece allo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021)sarà uno spettacolo: la sfida delsarà vista in quasi 200. De Laurentiis sarà presente allo stadiosarà un grande spettacolo visibile in quasi tutto il mondo e, come i veri big match, avrà i più elevati standard di produzione ovvero 4K e 19 telecamere tra le quali la UltraMotion che garantisce una definizione dei dettagli pazzesca. Secondo Il Corriere dello Sport ie i territorisaranno circa duecento e l’incontro attirerà davanti alla tv decine di milioni di spettatori soprattutto in Europa, in Sudamerica e in Cina, dove c’è anche il presidente Steven Zhang incollato davanti allo schermo. Il numero uno degli azzurri, Aurelio De Laurentiis sarà invece allo ...

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliInter ?? - CarolRadull : Fixtures Premier League Arsenal vs. Fulham 3.30pm Manchester Utd vs. Burnley 6pm Serie A Milan vs. Genoa 1.30p… - sscnapoli : ?? | #NapoliInter sarà seguita in tutto il Mondo. ?? - anteneh_berhane : RT @CarolRadull: Fixtures Premier League Arsenal vs. Fulham 3.30pm Manchester Utd vs. Burnley 6pm Serie A Milan vs. Genoa 1.30pm Atal… - cn1926it : #NapoliInter: la carica social di #FabianRuiz | VIDEO -