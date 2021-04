Napoli Inter LIVE | sintesi | tabellino | moviola e cronaca del match

(Di domenica 18 aprile 2021) Allo stadio Maradona, ilvalido per la 31ª giornata di Serie A 2020/2021 tra, risultato,Allo stadio “Maradona”,si affrontano nelvalido per la 31ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliInter ?? - Inter : ??? | NAPOLI Eccoci allo stadio 'Diego Armando Maradona' ?? Pronti per #NapoliInter? ?????? ???? #FORZAINTER ???? - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi #18 aprile ? Primo match ball per l'Inter a Napoli ? Nella Juve 'staffetta'… - stomalissimo : RT @Szobosalv: Il Napoli sarebbe capace di perdere anche un campionato senza Juve Milan e Inter - luludisa1969 : RT @sscnapoli: ?? | I convocati di #NapoliInter ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Inter

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0 - 0 MOVIOLA ...Per la Vecchia Signora un ko che fa male e che complica molto i piani europei: se dovesse vincere contro l', ilraggiungerebbe i campioni d'Italia in carica in quarta posizione a sette ...L'account ufficiale della SSCNapoli mostra in anteprima le foto delle nuove maglie Kappa Marcelo Burlon che saranno indossate stasera.Napoli – Inter IN STREAMING GRATIS: COME VEDERLA – Gli abbonati a Sky Calcio potranno guardare Napoli – Inter in diretta streaming live su pc, tablet ...