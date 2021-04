Napoli Inter, Lautaro nel tempio di Maradona. Azzurri a caccia della Champions (Di domenica 18 aprile 2021) Allo stadio Diego Armando Maradona si affrontano Napoli e Inter, in una partita da tanti significati Napoli e Inter si affrontano questa sera, nel posticipo domenica della 31esima di campionato, allo stadio Diego Armando Maradona. E sarà la prima sfida tra Azzurri e nerAzzurri nello stadio napoletano intitolato al compianto Pibe de Oro scomparso lo scorso novembre. E proprio tra le fila Interiste scenderà in campo un Diez argentino: ovvero Lautaro Martinez che tanto bene vorrà fare in quello che è stato il tempio di Maradona. Il Toro vorrà fare bene su un terreno di gioco storico per il suo Paese per provare anche a regalare all’Inter un altro pezzetto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Allo stadio Diego Armandosi affrontano, in una partita da tanti significatisi affrontano questa sera, nel posticipo domenica31esima di campionato, allo stadio Diego Armando. E sarà la prima sfida trae nernello stadio napoletano intitolato al compianto Pibe de Oro scomparso lo scorso novembre. E proprio tra le filaiste scenderà in campo un Diez argentino: ovveroMartinez che tanto bene vorrà fare in quello che è stato ildi. Il Toro vorrà fare bene su un terreno di gioco storico per il suo Paese per provare anche a regalare all’un altro pezzetto ...

