Napoli-Inter | Gattuso discorso da brividi alla squadra Il tecnico del Napoli come Al Pacino

Advertising

sscnapoli : ?? | #NapoliInter sarà seguita in tutto il Mondo. ?? - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi #18 aprile ? Primo match ball per l'Inter a Napoli ? Nella Juve 'staffetta'… - DiMarzio : #SerieA | Le possibili scelte di #Conte per #NapoliInter - pietroscogna : RT @Gazzetta_it: #Buongiorno con la #primapagina di oggi #18 aprile ? Primo match ball per l'Inter a Napoli ? Nella Juve 'staffetta' tra Ro… - Segnoditerra1 : @MignottAir Parlavo di Inter Napoli. -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Inter

Domenica che può svoltare la stagione per Gasperini: con un successo sulla Juve la Dea si porterebbe a +2 dai bianconeri e, se l'dovesse vincere al San Paolo, +5 dal. Arrivare in Champions per la terza volta di fila è l'obiettivo dei bergamaschi, che proprio contro la Juve si giocheranno la Coppa Italia nella ...Si prevedono buoni ascolti oggi su Sky per la diretta diin programma alle 20.45 dal Diego Maradona ma la piattaforma streaming non sarà l'unica emittente a trasmettere la gara di Fuorigrott che andrà in onda in diretta anche in chiaro su Rai ...Napoli-Inter è il big match di questa 31esima giornata di Serie A. A poche giornate dal termine va in scena uno scontro al vertice che vedrà opposte la voglia di rincorrere un posto in Champions ...Nel 'lunch match' della 12:30 il Milan ospita il Genoa per la 31esima giornata di Serie A. Caccia ai tre punti per la corsa Champions.