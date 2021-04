Muore per salvare il cane: donna annegata nel canale d'irrigazione (Di domenica 18 aprile 2021) Valeggio (Pavia) " E' stata trovata morta, pare scivolata accidentalmente in un canale d'irrigazione per salvare uno dei suoi cani. Polina Kochelenko, 35enne di origini russe, abitava da sola a ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 18 aprile 2021) Valeggio (Pavia) " E' stata trovata morta, pare scivolata accidentalmente in und'peruno dei suoi cani. Polina Kochelenko, 35enne di origini russe, abitava da sola a ...

