Muore a 115 anni la donna più anziana degli USA Il suo segreto? “Vivo bene | è tutto quello che so”

(Di domenica 18 aprile 2021) Hester McCardell Ford, conosciuta come lapiù longevaStati Uniti, è deceduta sabato nella sua casa a Charlotte alla veneranda età di 115. I famigliari riportano sia morta pacificamente supportata dal conforto dei suoi cari, o per lo meno una parte. Si stima che laabbia 68 nipoti, 125 bisnipoti e 120 bis-bisnipoti. La (lunga) vita nel ricordo dei cari Nata in una fattoria nel Lancaster dove raccoglieva cotone, si è sposata giovanissima con suo marito John Ford, a soli 14e già a 15aveva dato luce alla prima coppia di gemelli. Ne sarebbero seguite altre 11. Lei si occupava della casa, della fattoria e dei bambini, mentre suo marito lavorava nell’acciaieria locale. Ha vissuto più del doppio della vita del suo ultimo marito, morto nel 1963 a soli 57 ...

