MOVIOLA – Bologna-Spezia | fallo di mano di Bastoni | Orsolini non sbaglia dal dischetto

Leggi su sportface

(Di domenica 18 aprile 2021) Episodio danel corso di. Tutto accade al minuto 11, su un lancio di Svanberg fermato in piena area dacon un braccio: l’arbitro Piccinini non ha dubbi, è calcio di rigore. Nessuna protesta da parte del giocatore degli ospiti, anche perché l’assegnazione del penalty è solare. Suldi presenta Riccardo: Provedel indovina l’angolo alla sua destra, ma non arriva sul tiro forte dell’attaccante del. Felsinei in vantaggio al Dall’Ara. SportFace.