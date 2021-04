MotoGP | Valentino Rossi | “Avevo un buon passo | ho fiducia per il futuro Non era lontano dal podio”

Leggi su oasport

(Di domenica 18 aprile 2021)ha chiuso mestamente il GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondialeandata in scena sul circuito di Portimao. Il Dottore, scattato dalla 17ma casella sulla griglia di partenza, è riuscito a recuperare grazie a uned era risalito fino all’undicesima posizione, dopo aver effettuato un sorsul fratello Luca Marini. A quel punto, però, il nove volte Campione del Mondo è scivolato e ha concluso la gara nella sabbia, portando a casa zero punti come gli era già successo nell’ultima gara. L’alfiere della Yamaha Petronas stava girando su tempi molto vicini a quelli del leader Fabio Quartararo, ma purtroppo un errore lo ha tradito e il suo fine settimana in terra lusitana è terminato nel peggior modo possibile. Il 42enne, che da queste gare deve capire ...