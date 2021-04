MotoGp: Quartararo vince il Gp del Portogallo, fuori Rossi (Di domenica 18 aprile 2021) PORTIMAO - Fabio Quartararo vince il Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota francese conquista la seconda gara consecutiva dopo il successo nel secondo ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 aprile 2021) PORTIMAO - Fabioil Gran Premio del, terzo appuntamento stagionale della. Il pilota francese conquista la seconda gara consecutiva dopo il successo nel secondo ...

