MotoGp: Quartararo vince il Gp del Portogallo davanti a Bagnaia e Mir (Di domenica 18 aprile 2021) AGI - Il francesce Fabio Quartararo vince il Gran Premio del Portogallo a Portimao, terzo appuntamento della MotoGp. Il pilota della Yamaha corona un weekend perfetto e, dopo essere scattato dalla pole, ha chiuso davanti a tutti precedendo al traguardo Francesco Bagnaia su Ducati che era partito dall'11esimo posto in griglia e il campione del mondo Joan Mir su Suzuki. Quarto Franco Morbidelli (Petronas Yamaha). Nel corso della gara da registrare le cadute di Valentino Rossi, Johann Zarco e Alex Rins. Marc Marquez su Honda, al rientro in gara dopo nove mesi, chiude al settimo posto. Leggi su agi (Di domenica 18 aprile 2021) AGI - Il francesce Fabio Quartararoil Gran Premio dela Portimao, terzo appuntamento della. Il pilota della Yamaha corona un weekend perfetto e, dopo essere scattato dalla pole, ha chiusoa tutti precedendo al traguardo Francesco Bagnaia su Ducati che era partito dall'11esimo posto in griglia e il campione del mondo Joan Mir su Suzuki. Quarto Franco Morbidelli (Petronas Yamaha). Nel corso della gara da registrare le cadute di Valentino Rossi, Johann Zarco e Alex Rins. Marc Marquez su Honda, al rientro in gara dopo nove mesi, chiude al settimo posto.

