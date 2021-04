(Di domenica 18 aprile 2021) Terzo appuntamento della stagione inper il Motomondiale. Sulla pista lusitana, Fabio Quartararo scatterà dalla pole position. Il francese della Yamaha aveva chiuso le qualifiche ufficiali sul circuito di Portimao con il tempo di 1’38?862, alle spalle di Francesco Bagnaia, ma il tempo del piemontese della Ducati è stato cancellato perché realizzato in regime di bandiera gialla. In prima fila anche Alex Rins (Suzuki), a 89 millesimi e il leader della classifica Johann Zarco (Ducati Pramac), a 129 millesimi. In seconda fila Jack Miller (Ducati), Franco Morbidelli (Yamaha) e Marc Marquez (Honda), tornato dopo nove mesi di assenza. Completano la top ten Aleix Espargaro (Aprilia), Luca Marini (Ducati), il campione del mondo Joan Mir (Suzuki) e Miguel Oliveira (Ktm). Bagnaia è stato retrocesso in undicesima posizione, dodicesimo Maverick Vinales (Yamaha). La ...

Advertising

Italia_Notizie : MotoGp, oggi il Gran Premio del Portogallo: gli orari e la diretta tv (Sky e Tv8) - fattoquotidiano : MotoGp, oggi il Gran Premio del Portogallo: gli orari e la diretta tv (Sky e Tv8) - infoitsport : Motogp Portimao 2021 oggi: Quartararo in pole position. Griglia di partenza - itsmary_1716 : detto questo i tre milioni sono stati raggiunti , la puntata è finita e io adesso vado a dormire perché domani mi a… - infoitsport : VIDEO MotoGP, la sportività di Fabio Quartararo: 'Oggi la pole position la meritava Francesco Bagnaia' -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp oggi

QUOTIDIANO.NET

Il pilota che ha guidato la moto più veloce del mondo (362 all'ora in Qatar), e cheinè davanti a tutti con la sua Ducati, deve essere per forza un tipo speciale. Johann Zarco è proprio diverso dagli altri. Ad esempio, è stato uno dei pochi del paddock ad aver rifiutato ...... terzo appuntamento della2021. L'iridato 2020 della classe Moto2 ha migliorato il feeling ... Dichiarazioni Enea Bastianini GP Portogallo Portimao Qualifiche 'siamo migliorati rispetto a ...Alle ore 14.00 di oggi, domenica 18 aprile, prenderà il via il GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul difficile circuito di Portimao i centauri dovranno esprimersi al 100% del ...La solita Mercedes (Diretta Sky Sport, Live TV8) padrona della situazione ed una Ferrari in costante miglioramento. Il Gran Premio del Made in ...