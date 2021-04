MotoGP, la griglia di partenza di oggi: GP Portogallo. Quartararo in pole, 11° Bagnaia, Valentino Rossi in sesta fila (Di domenica 18 aprile 2021) Alle ore 14.00 di oggi, domenica 18 aprile, prenderà il via il GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul difficile circuito di Portimao i centauri dovranno esprimersi al 100% delle proprie possibilità per massimizzare la loro prestazione e ottenere il miglior risultato possibile. Il francese della Yamaha Fabio Quartararo scatterà dalla pole-position. Una grande velocità quella espressa dal transalpino nel corso dell’intero weekend. Un aspetto che fa dell’alfiere di Iwata il principale candidato al successo di questa tappa lusitana. Fabio però dovrà guardarsi dalla Suzuki dello spagnolo Alex Rins e dalla Ducati Pramac dell’attuale leader del campionato Johann Zarco, che bene si sono espressi sia nel time-attack che sui long run. Dalla seconda fila Franco Morbidelli ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Alle ore 14.00 di, domenica 18 aprile, prenderà il via il GP del, terzo round del Mondiale 2021 di. Sul difficile circuito di Portimao i centauri dovranno esprimersi al 100% delle proprie possibilità per massimizzare la loro prestazione e ottenere il miglior risultato possibile. Il francese della Yamaha Fabioscatterà dalla-position. Una grande velocità quella espressa dal transalpino nel corso dell’intero weekend. Un aspetto che fa dell’alfiere di Iwata il principale candidato al successo di questa tappa lusitana. Fabio però dovrà guardarsi dalla Suzuki dello spagnolo Alex Rins e dalla Ducati Pramac dell’attuale leader del campionato Johann Zarco, che bene si sono espressi sia nel time-attack che sui long run. Dalla secondaFranco Morbidelli ...

Advertising

SkySportMotoGP : MotoGP, la griglia di partenza del GP del Portogallo #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - infoitsport : MotoGP, la griglia di partenza del GP del Portogallo - infoitsport : Motogp Portimao 2021 oggi: Quartararo in pole position. Griglia di partenza - sportli26181512 : MotoGP Portimao, Marini: 'Contento per l'8° posto in qualifica, voglio divertirmi'. VIDEO: Per la prima volta in Q2… - infoitsport : Griglia di partenza MotoGP GP Portogallo 2021, Quartararo in pole davanti a Rins. Marquez 6°, Rossi 17° -