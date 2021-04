MotoGP, Jack Miller davanti nel warm-up a Portimao. Valentino Rossi resta nel labirinto (Di domenica 18 aprile 2021) L’australiano Jack Miller ha ottenuto il miglior tempo del warm up del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Portimao, ultimo turno di prove prima della gara e i piloti hanno affinato gli ultimi particolari in vista dello start previsto alle ore 14.00 di oggi. Miller, dunque, davanti a tutti anche se il suo tempo è frutto dell’adozione di una coppia di gomme morbide che verosimilmente non vedremo in corsa. Va rimarcata però la prestazione della Ducati (1’39?721) a precedere di 80 millesimi il poleman della Yamaha Fabio Quartararo e di 0?100 il campione del mondo 2020 Joan Mir (Suzuki). Impressionante, in questo senso, il ritmo del francese sulla M1: tanti crono sull’1’39” alto, con la scelta di una hard sul ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) L’australianoha ottenuto il miglior tempo delup del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di. Sul tracciato di, ultimo turno di prove prima della gara e i piloti hanno affinato gli ultimi particolari in vista dello start previsto alle ore 14.00 di oggi., dunque,a tutti anche se il suo tempo è frutto dell’adozione di una coppia di gomme morbide che verosimilmente non vedremo in corsa. Va rimarcata però la pzione della Ducati (1’39?721) a precedere di 80 millesimi il poleman della Yamaha Fabio Quartararo e di 0?100 il campione del mondo 2020 Joan Mir (Suzuki). Impressionante, in questo senso, il ritmo del francese sulla M1: tanti crono sull’1’39” alto, con la scelta di una hard sul ...

