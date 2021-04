MotoGP, GP Portogallo 2021. Francesco Bagnaia cerca una rimonta da leggenda nel giorno del rientro di Marc Marquez (Di domenica 18 aprile 2021) All’autodromo di Portimao, nell’Algarve, quest’oggi andrà in scena il Gran Premio del Portogallo, terzo atto del Mondiale 2021 di MotoGP. La gara comincerà alle ore 14.00 italiane e avrà un grande favorito, che risponde al nome di Fabio Quartararo. Il pilota francese scatterà dalla pole position e, alla luce di quanto visto durante tutte le sessioni di prove libere, dovrebbe essere il centauro dotato del passo più competitivo assieme a Francesco Bagnaia. Quest’ultimo, però, partirà solo 11° nonostante sia risultato il più rapido durante le qualifiche. Infatti lo sfortunato Pecco è stato letteralmente perseguitato dalle bandiere gialle, esposte proprio durante entrambi i suoi time attack. Il piemontese aveva inflitto quasi quattro decimi al transalpino, ma ha visto cancellati i suoi tempi migliori. Un ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) All’autodromo di Portimao, nell’Algarve, quest’oggi andrà in scena il Gran Premio del, terzo atto del Mondialedi. La gara comincerà alle ore 14.00 italiane e avrà un grande favorito, che risponde al nome di Fabio Quartararo. Il pilota francese scatterà dalla pole position e, alla luce di quanto visto durante tutte le sessioni di prove libere, dovrebbe essere il centauro dotato del passo più competitivo assieme a. Quest’ultimo, però, partirà solo 11° nonostante sia risultato il più rapido durante le qualifiche. Infatti lo sfortunato Pecco è stato letteralmente perseguitato dalle bandiere gialle, esposte proprio durante entrambi i suoi time attack. Il piemontese aveva inflitto quasi quattro decimi al transalpino, ma ha visto cancellati i suoi tempi migliori. Un ...

