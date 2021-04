MotoGP, GP Portogallo 2021. Bagnaia: “Ho iniziato undicesimo, ho fatto il meglio che potevo” (Di domenica 18 aprile 2021) “Ho fatto il meglio che potevo, quest’anno l’inizio della gara è importantissimo. Ho iniziato a fissare il mio passo, il mio obiettivo era finire in top-5: ho iniziato undicesimo, era molto difficile”. Queste le parole di Francesco Bagnaia dopo il secondo posto in sella alla sua Ducati nel GP del Portogallo di MotoGP. “Ho avuto un feeling incredibile con la mia moto e sono davvero contento – prosegue l’italiano – È molto importante per la Ducati aver finito al secondo posto, ma credo che il passo quest’anno sia stato davvero forte”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) “Hoilche, quest’anno l’inizio della gara è importantissimo. Hoa fissare il mio passo, il mio obiettivo era finire in top-5: ho, era molto difficile”. Queste le parole di Francescodopo il secondo posto in sella alla sua Ducati nel GP deldi. “Ho avuto un feeling incredibile con la mia moto e sono davvero contento – prosegue l’italiano – È molto importante per la Ducati aver finito al secondo posto, ma credo che il passo quest’anno sia stato davvero forte”. SportFace.

Advertising

SkySportMotoGP : ?? ARRIVA ARRIVA EL DIAAAABLO? ?? Super PECCO BAGNAIA in rimonta sul podio I risultati ? - SkySportMotoGP : ?? PEDRO ACOSTA VINCE A PORTIMAO ???? ?? Che volata con Foggia? Due italiani sul podio I risultati ?… - SkySportMotoGP : ? Cadute anche per @Rins42 e @JohannZarco1, Diablo @FabioQ20 in fuga, @PeccoBagnaia in rimonta al 2° posto LIVE ?… - umbriaOn : #MotoGp, primi tre #punti per Danilo #Petrucci: il #ternano 13° in #Portogallo - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Motogp, Quartararo vince in Portogallo davanti a Bagnaia - -