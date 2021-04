MotoGP, Enea Bastianini: “Chiudo una grande gara da primo dei rookies, che soddisfazione” (Di domenica 18 aprile 2021) Enea Bastianini conclude con una buonissima nona posizione il Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Il romagnolo continua nel migliore dei modi l’apprendistato nella classe regina, con il secondo arrivato nella top10 della sua stagione, contando che nel Gran Premio di Doha è uscito da questo elenco per una sola posizione. La gara di oggi a Portimao ha visto il campione del mondo della Moto2 gestire nel migliore dei modi la sua Ducati, approfittando di alcune uscite di scena davanti a sè, ma meritando ampiamente la posizione finale. “Sono soddisfatto della gara – spiega a Corsedimoto.com – ho imparato tante cose, sono stato veloce alla fine. All’inizio ho cercato di studiare un po’ gli altri, per capire cosa facevano di diverso. Siamo arrivati tardi ma siamo arrivati. ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021)conclude con una buonissima nona posizione il Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del Mondiale2021. Il romagnolo continua nel migliore dei modi l’apprendistato nella classe regina, con il secondo arrivato nella top10 della sua stagione, contando che nel Gran Premio di Doha è uscito da questo elenco per una sola posizione. Ladi oggi a Portimao ha visto il campione del mondo della Moto2 gestire nel migliore dei modi la sua Ducati, approfittando di alcune uscite di scena davanti a sè, ma meritando ampiamente la posizione finale. “Sono soddisfatto della– spiega a Corsedimoto.com – ho imparato tante cose, sono stato veloce alla fine. All’inizio ho cercato di studiare un po’ gli altri, per capire cosa facevano di diverso. Siamo arrivati tardi ma siamo arrivati. ...

