Moto3, Andrea Migno: “Nella parte finale del rettilineo ero al limite e non riuscivo a passare gli altri” (Di domenica 18 aprile 2021) Andrea Migno conquista il primo podio del 2021 al termine del Gran Premio del Portogallo, terzo atto del Motomondiale. Il romagnolo, primo sulla griglia di partenza, ha tagliato il traguardo al terzo posto alle spalle di Dennis Foggia (Leopard) e Pedro Acosta (KTM). Il portacolori di casa Snipers ha ammesso nel post gara un rapporto troppo corto con le marce, una limitazione al termine del rettilineo principale del tracciato di Portimao. Migno non è riuscito, per questa ragione, ad attaccare i rivali che potevano sfruttare una velocità di punta superiore. Ai microfoni della MotoGP, l’italiano ha affermato: “Sono contento per il podio. Siamo andati veloci per tutta la gara. Nella parte finale del rettilineo ero al ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021)conquista il primo podio del 2021 al termine del Gran Premio del Portogallo, terzo atto del Motomondiale. Il romagnolo, primo sulla griglia dinza, ha tagliato il traguardo al terzo posto alle spalle di Dennis Foggia (Leopard) e Pedro Acosta (KTM). Il portacolori di casa Snipers ha ammesso nel post gara un rapporto troppo corto con le marce, una limitazione al termine delprincipale del tracciato di Portimao.non è riuscito, per questa ragione, ad attaccare i rivali che potevano sfruttare una velocità di punta superiore. Ai microfoni della MotoGP, l’italiano ha affermato: “Sono contento per il podio. Siamo andati veloci per tutta la gara.delero al ...

