Moto2, Raul Fernandez vince in rimonta il GP del Portogallo! 6° Bezzecchi, out al primo giro Lowes (Di domenica 18 aprile 2021) Raul Fernandez compie una grandissima impresa e si conferma la rivelazione di questo avvio di stagione, vincendo il Gran Premio del Portogallo 2021 alla terza gara della carriera nel Mondiale Moto2. Il rookie spagnolo, dominatore sempre a Portimao l’anno scorso in Moto3, si è reso protagonista quest’oggi di una rimonta strepitosa dalla quarta fila in griglia di partenza fino al primo posto con giro record della corsa. L’iberico classe 2000 ha raggiunto la testa della gara a quattro giri dalla fine, scavalcando il connazionale Aron Canet e rifilandogli quasi 2? al traguardo grazie ad un ritmo mostruoso. L’alfiere del Team Red Bull KTM Ajo porta a casa così il secondo piazzamento sul podio consecutivo, dopo il 3° posto di Losail 2, dimostrandosi un possibile pretendente ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021)compie una grandissima impresa e si conferma la rivelazione di questo avvio di stagione,ndo il Gran Premio del Portogallo 2021 alla terza gara della carriera nel Mondiale. Il rookie spagnolo, dominatore sempre a Portimao l’anno scorso in Moto3, si è reso protagonista quest’oggi di unastrepitosa dalla quarta fila in griglia di partenza fino alposto conrecord della corsa. L’iberico classe 2000 ha raggiunto la testa della gara a quattro giri dalla fine, scavalcando il connazionale Aron Canet e rifilandogli quasi 2? al traguardo grazie ad un ritmo mostruoso. L’alfiere del Team Red Bull KTM Ajo porta a casa così il secondo piazzamento sul podio consecutivo, dopo il 3° posto di Losail 2, dimostrandosi un possibile pretendente ...

Advertising

SkySport : RT @SkySportMotoGP: ? PRIMA VITTORIA IN MOTO2 PER RAUL FERNANDEZ ?? Rimonta spettacolare del rookie spagnolo? I risultati ? - SkySportMotoGP : ? PRIMA VITTORIA IN MOTO2 PER RAUL FERNANDEZ ?? Rimonta spettacolare del rookie spagnolo? I risultati ?… - sportface2016 : #Moto2, il rookie Raul #Fernandez vince la sua prima gara nel Mondiale: risultati e classifica finale - Ilarya94 : RT @AlessioPiana130: Raul Fernandez is for real! Che nidiata, che generazione di fenomeni è uscita fuori #Moto2 #PortugueseGP https://t.c… - AlessioPiana130 : Raul Fernandez is for real! Che nidiata, che generazione di fenomeni è uscita fuori #Moto2 #PortugueseGP -