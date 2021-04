Advertising

SkySportMotoGP : ?? PEDRO ACOSTA VINCE A PORTIMAO ???? ?? Che volata con Foggia? Due italiani sul podio I risultati ?… - motosprint : #MotoGP Portogallo, Marc #Marquez in bilico tra il quarto e decimo posto ?? - CrazyWheels1 : Moto3 GP Portogallo risultati - zazoomblog : Moto: Portogallo; Acosta vince gp Moto3 secondo Foggia - #Moto: #Portogallo; #Acosta #vince - repubblica : ?? MotoGp, segui la diretta del Gran Premio del Portogallo -

Ultime Notizie dalla rete : Moto Portogallo

Il sedicenne con la sua Ktm ha confezionato la vittoria nelle ultime curve del Gran Premio del, infilando Dennis Foggia (Honda) a poche curve dal traguardo. Completa il podio Andrea Migno (...Lo spagnolo Pedro Acosta su Ktm ha vinto il gran premio didi Moto3 sul circuito di Portimao, terza prova del mondiale. Al secondo posto l'italiano Dennis Foggia su Honda, terzo Andrea Migno su Honda. .Così come Jeremy Alcoba, sesto, seguito dalla coppia di italiani Dennis Foggia e Niccolò Antonelli. Entrambi pagano poco più di un decimo di ritardo dal primo, la competitività è alta. Andrea Migno… L ...Pedro Acosta conquista il Gp del Portogallo in volata su Foggia. Pedro Acosta continua a dare spettacolo in Moto3: dopo la vittoria nel Gp di Doha il sedicenne spagnolo si è ripetuto conquistando anch ...