Mister Conte e l'altro lato della medaglia: la percezione dei tifosi è mutata (Di domenica 18 aprile 2021) Ed il quotidiano aggiunge: ' Il ruggito di Conte è quello del padrone del campionato e Napoli è forse l'ultima imboscata sulla strada che può allontanare un pochino il traguardo scudetto. L' Inter ... Leggi su interdipendenza (Di domenica 18 aprile 2021) Ed il quotidiano aggiunge: ' Il ruggito diè quello del padrone del campionato e Napoli è forse l'ultima imboscata sulla strada che può allontanare un pochino il traguardo scudetto. L' Inter ...

Advertising

pietropedar90 : Ho visto la conferenza di Mister #Conte, che dire? Forse le 11 di fila aiutano, ma non lo si è mai visto così padro… - MarcoReNer_azz : RT @NicoSpinelli8: Mister #Conte. Sono con Lei. Siamo con Lei, e siamo tantissimi. Quello che sta facendo è straordinario e rappresenta un… - nerazzurriamo2 : RT @buccinoalex: #Conte:”Quanto mi danno fastidio le critiche continue all'Inter?Ormai ho capito che il problema sono io, quindi me ne facc… - Paolo_P_ : RT @NicoSpinelli8: Mister #Conte. Sono con Lei. Siamo con Lei, e siamo tantissimi. Quello che sta facendo è straordinario e rappresenta un… - BullaInterista : Il problema non dei tu mister. Per gli altri il problema è la tua possibile vittoria con noi. Se allenassi la Juve… -