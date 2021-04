Milazzo: Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, interrogazione del consigliere Foti (Di domenica 18 aprile 2021) Milazzo: presentate dal consigliere Antonio Foti due interrogazioni riguardanti il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile e il Piano Strategico Triennale Presentate dal consigliere Antonio Foti due interrogazioni riguardanti il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile e il Piano Strategico Triennale. Per quanto riguarda il PUMS Foti chiede al sindaco di conoscere quali proposte, idee e progettualità ha avanzato il Comune di Milazzo nella stesura del primo rapporto sul Piano di Mobilità “considerato che il nostro Ente non ha preso parte al Workshop dei Comuni della ... Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021): presentate dalAntoniodue interrogazioni riguardanti ildie ilStrategico Triennale Presentate dalAntoniodue interrogazioni riguardanti ildie ilStrategico Triennale. Per quanto riguarda il PUMSchiede al sindaco di conoscere quali proposte, idee e progettualità ha avanzato il Comune dinella stesura del primo rapporto suldi“considerato che il nostro Ente non ha preso parte al Workshop dei Comuni della ...

Advertising

MessinaMag : “Che nell’ambito del cambio appalto del servizio rifiuti appena avvenuto…, nel cantiere di Milazzo il transito dei… - fainformazione : Milazzo (ME) - Variante al P.R.G., ricostituito gruppo di lavoro Dopo quasi dieci anni si ricostituisce il gruppo… - fainfocronaca : Milazzo (ME) - Variante al P.R.G., ricostituito gruppo di lavoro Dopo quasi dieci anni si ricostituisce il gruppo… - MessinaMag : “Realizzare una struttura per la vaccinazione straordinaria dei lavoratori nei porti di Messina, Tremestieri e Mila… - milazzo_pietro : @Banto000 @Berengario85 @leftiscooler Di grande ispirazione. Ed infatti eccomi allo Zuran sotto il grande albero a… -