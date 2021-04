Milano, il Duomo preso d’assalto dai No vax: persone assembrate e senza mascherina (VIDEO) (Di domenica 18 aprile 2021) Qualche centinaio di persone, per la maggior parte senza mascherina, si sono radunate nel pomeriggio di sabato in piazza Duomo a Milano per la manifestazione No Vax ‘Le bocche della verità‘ organizzata dall’associazione Genesi. Sul piccolo palco allestito dall’associazione, ha preso la parola anche Mariano Amici, medico laziale da tempo impegnato nella campagna No Vax che ha invitato tutti “a non andare a giocare alla roulette russa” con vaccini che “non hanno nessuna efficacia e nessuna garanzia”. “Ho un fine ben preciso – ha aggiunto – cioè spazzare via tutti questi ladri che ci stanno governando, gente che non è degna di rappresentarci”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Qualche centinaio di, per la maggior parte, si sono radunate nel pomeriggio di sabato in piazzaper la manifestazione No Vax ‘Le bocche della verità‘ organizzata dall’associazione Genesi. Sul piccolo palco allestito dall’associazione, hala parola anche Mariano Amici, medico laziale da tempo impegnato nella campagna No Vax che ha invitato tutti “a non andare a giocare alla roulette russa” con vaccini che “non hanno nessuna efficacia e nessuna garanzia”. “Ho un fine ben preciso – ha aggiunto – cioè spazzare via tutti questi ladri che ci stanno governando, gente che non è degna di rappresentarci”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Corriere : A Milano, centinaia di No vax in piazza Duomo senza mascherine - fanpage : Centinaia di persone sono scese in piazza oggi a Milano, senza mascherine né distanziamento - Corriere : A Milano, centinaia di No vax in piazza Duomo senza mascherine - ilfattovideo : Milano, il Duomo preso d’assalto dai No vax: persone assembrate e senza mascherina (VIDEO) - Rosanna552 : #Milano PIAZZA DUOMO. Raduno #novax (senza mascherina ovviamente) Non ne usciremo mai. Con qualsiasi governo.… -