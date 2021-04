Milan, tre punti pesanti: autogol di Scamacca, 2-1 sul Genoa (Di domenica 18 aprile 2021) Vittoria importante in chiave Champions per il Milan di Stefano Pioli, che torna a vincere a San Siro dopo oltre due mesi. I rossoneri superano 2-1 il Genoa di Davide Ballardini grazie all’autorete di Scamacca al 68? propiziato da un angolo di Calhanoglu. Dopo il vantaggio nel primo tempo con Rebic, i rossoblu hanno pareggiato con Destro sempre da calcio d’angolo. Nella ripresa il Milan si è rimesso a spingere sfiorando il gol soprattutto con Rebic. Il gol arriva con un po’ di fortuna grazie ad una carambola sulla testa di Scamacca che beffa Perin. Il Genoa sfiora sul finale il pareggio con una doppia occasione con Pjaca e Behrami che si sono visti respingere la palla sulla linea dai difensori a Donnarumma battuto. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 aprile 2021) Vittoria importante in chiave Champions per ildi Stefano Pioli, che torna a vincere a San Siro dopo oltre due mesi. I rossoneri superano 2-1 ildi Davide Ballardini grazie all’autorete dial 68? propiziato da un angolo di Calhanoglu. Dopo il vantaggio nel primo tempo con Rebic, i rossoblu hanno pareggiato con Destro sempre da calcio d’angolo. Nella ripresa ilsi è rimesso a spingere sfiorando il gol soprattutto con Rebic. Il gol arriva con un po’ di fortuna grazie ad una carambola sulla testa diche beffa Perin. Ilsfiora sul finale il pareggio con una doppia occasione con Pjaca e Behrami che si sono visti respingere la palla sulla linea dai difensori a Donnarumma battuto. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo ...

Advertising

InfernoMilan : RT @NonEvoluto: #MilanGenoa Rossoneri vincenti ma per nulla convincenti. Ripreso il vantaggio con una fortunata carambola, la squadra sembr… - la_rossonera : #LIVE - Fischio finale: il #Milan soffre ma porta a casa tre punti preziosi. Finisce 2-1 ??? #AcMilan #SerieA… - PianetaMilan : RT @danieletriolo: #MilanGenoa 2-1: enorme sofferenza del @acmilan, gol di #Rebic ed autorete di #Scamacca. Il Genoa sfiora il pareggio a p… - Benidol8 : RT @_schiaffino__: io non ho più vent'anni. E questo non è il Milan di Ancelotti. Io così a maggio non ci arrivo. Altri tre punti pesanti,… - danieletriolo : #MilanGenoa 2-1: enorme sofferenza del @acmilan, gol di #Rebic ed autorete di #Scamacca. Il Genoa sfiora il pareggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan tre Milan, vittoria sofferta ma da Champions: il Diavolo ringrazia Scamacca Il Milan rischia e soffre fino all'ultimo minuto ma riesce a strappare i tre punti contro il Genoa, infrange finalmente il tabù San Siro (dove la vittoria mancava dal 7 febbraio) e conquista una vittoria ...

Milan - Genoa 2 - 1 Segui la diretta: il Diavolo trema, doppio salvataggio sulla linea su due conclusioni di Masiello Lunch - match della domenica a San Siro tra Milan e Genoa. La squadra di Pioli viene da una vittoria convincente a Parma, dove ha trovato i tre punti grazie ai gol di Leao, Rebic e Kessiè. I rossoblù, invece, vengono da una sconfitta contro la ...

Milan, tre giovani su cui vale la pena scommettere per il futuro MilanNews24.com Milan-Genoa 2-1, decide un rocambolesco autogol di Scamacca In attesa dei big match della giornata, lo scontro fra l’Atalanta e la Juventus e la sfida fra Napoli e Inter, il Milan orfano di Ibra, squalificato e in permesso in Svezia, conquista tre punti ...

Milan-Genoa 2-1: tabù San Siro sfatato per i rossoneri Dopo oltre due mesi, il Milan torna a vincere tra le mura amiche: 2-1 al Genoa, a segno Rebic e Destro. Autogoal sfortunato di Scamacca.

Ilrischia e soffre fino all'ultimo minuto ma riesce a strappare ipunti contro il Genoa, infrange finalmente il tabù San Siro (dove la vittoria mancava dal 7 febbraio) e conquista una vittoria ...Lunch - match della domenica a San Siro trae Genoa. La squadra di Pioli viene da una vittoria convincente a Parma, dove ha trovato ipunti grazie ai gol di Leao, Rebic e Kessiè. I rossoblù, invece, vengono da una sconfitta contro la ...In attesa dei big match della giornata, lo scontro fra l’Atalanta e la Juventus e la sfida fra Napoli e Inter, il Milan orfano di Ibra, squalificato e in permesso in Svezia, conquista tre punti ...Dopo oltre due mesi, il Milan torna a vincere tra le mura amiche: 2-1 al Genoa, a segno Rebic e Destro. Autogoal sfortunato di Scamacca.