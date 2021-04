Milan Genoa, sfida tra passato e possibile futuro: da Destro a Scamacca (Di domenica 18 aprile 2021) Milan Genoa è una gara fondamentale soprattutto per i rossoneri che intanto osservano interessati Gianluca Scamacca Milan-Genoa potrebbe dare ancora più slancio ai rossoneri in caso di vittoria: si sfidano infatti Atalanta-Juve e Napoli-Inter e per forza di cose almeno due squadre (i rossoneri sperano 4) perderanno punti. sfida affascinante anche per quanto riguarda gli attaccanti del Genoa: potrebbero far coppia Mattia Destro (ex Milan) e Gianluca Scamacca che è da tempo nel mirino dei rossoneri e ha da poco confessato che non gli dispiacerebbe imparare qualcosa da Ibrahimovic. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021)è una gara fondamentale soprattutto per i rossoneri che intanto osservano interessati Gianlucapotrebbe dare ancora più slancio ai rossoneri in caso di vittoria: sino infatti Atalanta-Juve e Napoli-Inter e per forza di cose almeno due squadre (i rossoneri sperano 4) perderanno punti.affascinante anche per quanto riguarda gli attaccanti del: potrebbero far coppia Mattia(ex) e Gianlucache è da tempo nel mirino dei rossoneri e ha da poco confessato che non gli dispiacerebbe imparare qualcosa da Ibrahimovic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

