Milan-Genoa oggi in tv | Sky o Dazn? Orario e diretta streaming Serie A 2020 2021

(Di domenica 18 aprile 2021) Ilquest’ospita a San Siro il, nella partita valida per la 31esima giornata di. Match fondamentale per i rossoneri, in ottica qualificazione Champions League: inoltre, la squadra di Pioli è alla ricerca della vittoria casalinga, che manca dal 4-0 rifilato al Crotone il 7 febbraio scorso. Ildovrà però fare a meno di Ibrahimovic per squalifica. Di fronte ildi Ballardini, squadra quadrata e ostica, che vorrà strappare altri punti importanti per mantenere a debita distanza la zona calda della classifica. Il fischio d’inizio è previsto per le 12.30 di domenica 18 aprile. L’incontro sarà trasmesso intv su1 (canale 209 di Sky), oltre che in ...

Luca Antonini ha parlato della sfida tra le sue due ex squadreche andrà in scena alle 12.30 L'ex giocatore diLuca Antonini è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha parlato della sfida in programma oggi alle 12.30. ...LE PROBABILI FORMAZIONI(ore 12.30, Dazn)(4 - 2 - 3 - 1): Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao(3 - 5 -...Per il resto, la formazione anti-Genoa dovrebbe essere fatta: Donnarumma in porta, poi Theo Hernandez, Tomori e Kjaer a completare il reparto di difesa; Bennacer-Kessie in mezzo al campo, con ...Nel 'lunch match' della 12:30 il Milan ospita il Genoa per la 31esima giornata di Serie A. Caccia ai tre punti per la corsa Champions.