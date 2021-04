Milan-Genoa, le probabili formazioni del match (Di domenica 18 aprile 2021) Milan e Genoa si contendono il bottino nella 31esima giornata di Serie A. Pioli vorrà vincere ma dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic Il Milan di Stefano Pioli ospita il Genoa di Davide Ballardini nel lunch match della 31esima giornata di Serie A. I Diavoli sono secondi in classifica con 63 punti, avendo ottenuto 19 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, e mantengono un vantaggio di una lunghezza sulla Juventus. I liguri si trovano invece al 13° posto a quota 32, con un cammino di 7 successi, 11 pareggi e 12 k.o., e a pari merito con lo Spezia. QUI Milan Pioli convoca Romagnoli, ma dovrà fare a meno dello squalificato Ibahimovic. Il Milan dovrebbe scendere in campo con a destra uno tra Kalulu e Dalot, a sinistra Hernandez e al centro Kjaer e Tomori. La regia è ... Leggi su zon (Di domenica 18 aprile 2021)si contendono il bottino nella 31esima giornata di Serie A. Pioli vorrà vincere ma dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic Ildi Stefano Pioli ospita ildi Davide Ballardini nel lunchdella 31esima giornata di Serie A. I Diavoli sono secondi in classifica con 63 punti, avendo ottenuto 19 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, e mantengono un vantaggio di una lunghezza sulla Juventus. I liguri si trovano invece al 13° posto a quota 32, con un cammino di 7 successi, 11 pareggi e 12 k.o., e a pari merito con lo Spezia. QUIPioli convoca Romagnoli, ma dovrà fare a meno dello squalificato Ibahimovic. Ildovrebbe scendere in campo con a destra uno tra Kalulu e Dalot, a sinistra Hernandez e al centro Kjaer e Tomori. La regia è ...

