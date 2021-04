Milan-Genoa, dove vederla. Rossoneri senza Ibra, Leao in pole (Di domenica 18 aprile 2021) Volata Champions contro il Grifone nel lunch-time Milan-Genoa, dove vederla Milan-Genoa, dove vederla Milan-Genoa, dove vederla – San Siro non sempre ha sorriso al Milan quest’anno, ma nei momenti decisivi la squadra di Stefano Pioli ha saputo far bene, tenendo in mente che l’obiettivo principale dei Rossoneri è quello di conservare almeno il secondo posto fino alla fine del campionato. La sfida con il Genoa nel lunch-time domenicale (diretta tv dalle 12:30 su Dazn e Dazn 1, oltre al canale 209 di Sky per chi avesse lo specifico abbonamento) rappresenta soprattutto una sfida per il Milan di domani, con ... Leggi su ck12 (Di domenica 18 aprile 2021) Volata Champions contro il Grifone nel lunch-time– San Siro non sempre ha sorriso alquest’anno, ma nei momenti decisivi la squadra di Stefano Pioli ha saputo far bene, tenendo in mente che l’obiettivo principale deiè quello di conservare almeno il secondo posto fino alla fine del campionato. La sfida con ilnel lunch-time domenicale (diretta tv dalle 12:30 su Dazn e Dazn 1, oltre al canale 209 di Sky per chi avesse lo specifico abbonamento) rappresenta soprattutto una sfida per ildi domani, con ...

Advertising

acmilan : Dalla punizione di Beckham all'acrobazia di Borriello, quanta qualità nella Top 5 di #MilanGenoa! ? Vota il tuo g… - Inter_es : Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ?… - Christo71446872 : RT @CarolRadull: Fixtures Premier League Arsenal vs. Fulham 3.30pm Manchester Utd vs. Burnley 6pm Serie A Milan vs. Genoa 1.30pm Atal… - Jeff_Rubia : RT @CarolRadull: Fixtures Premier League Arsenal vs. Fulham 3.30pm Manchester Utd vs. Burnley 6pm Serie A Milan vs. Genoa 1.30pm Atal… - ParmaLiveTweet : Il programma della Serie A: oggi due big match. Apre il Milan contro il Genoa -