Milan-Genoa 2-1, rossoneri conquistano 3 punti per Champions (Di domenica 18 aprile 2021) Il Milan batte il Genoa 2-1 e conquista 3 punti d’oro per la Champions League. A San Siro i rossoneri passano in vantaggio al 13?, sugli sviluppi di una punizione di Theo Hernandez la palla viene deviata e arriva sui piedi di Rebic che lascia partire un tracciante e beffa Perin. Al 37? arriva il pari dei liguri, sugli sviluppi di un corner Destro brucia Tomori e insacca. Nella ripresa i rossoneri aumentano la pressione alla ricerca del gol che arriva al 68?, su calcio d’angolo la palla carambola addosso a Scamacca che fa autogol. Bel finale di gara dei rossoblù vanno vicinissimi al pari al 90? quando su una uscita imprecisa di Donnarumma la palla arriva sui piedi degli avanti del Genoa che si vedono ribattere per due volte la palla sulla linea di porta da Kjaer e ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 aprile 2021) Ilbatte il2-1 e conquista 3d’oro per laLeague. A San Siro ipassano in vantaggio al 13?, sugli sviluppi di una punizione di Theo Hernandez la palla viene deviata e arriva sui piedi di Rebic che lascia partire un tracciante e beffa Perin. Al 37? arriva il pari dei liguri, sugli sviluppi di un corner Destro brucia Tomori e insacca. Nella ripresa iaumentano la pressione alla ricerca del gol che arriva al 68?, su calcio d’angolo la palla carambola addosso a Scamacca che fa autogol. Bel finale di gara dei rossoblù vanno vicinissimi al pari al 90? quando su una uscita imprecisa di Donnarumma la palla arriva sui piedi degli avanti delche si vedono ribattere per due volte la palla sulla linea di porta da Kjaer e ...

