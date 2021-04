Milan-Genoa 2-1, rossoneri conquistano 3 punti per Champions (Di domenica 18 aprile 2021) (Adnkronos) – Il Milan batte il Genoa 2-1 e conquista 3 punti d’oro per la Champions League. A San Siro i rossoneri passano in vantaggio al 13?, sugli sviluppi di una punizione di Theo Hernandez la palla viene deviata e arriva sui piedi di Rebic che lascia partire un tracciante e beffa Perin. Al 37? arriva il pari dei liguri, sugli sviluppi di un corner Destro brucia Tomori e insacca. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) (Adnkronos) – Ilbatte il2-1 e conquista 3d’oro per laLeague. A San Siro ipassano in vantaggio al 13?, sugli sviluppi di una punizione di Theo Hernandez la palla viene deviata e arriva sui piedi di Rebic che lascia partire un tracciante e beffa Perin. Al 37? arriva il pari dei liguri, sugli sviluppi di un corner Destro brucia Tomori e insacca. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

