Milan | Antonini | “Donnarumma? Non guardi solo l’aspetto economico”

Advertising

PianetaMilan : - notizie_milan : Rinnovo Donnarumma, Antonini: “Gigio non guardi solo ai soldi” - PianetaMilan : #MilanGenoa, @OfficialAnto_77 a @Gazzetta_it: 'Senza @Ibra_official rossoneri con uno stimolo in più' - #Calcio… - MilanPress_it : Luca Antonini, ex di Milan e Genoa, parla della sfida odierna e delle prospettive future ??? - notizie_milan : Antonini: “Senza Ibra il Milan avrà uno stimolo in più” -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Antonini

Pianeta Milan

Lucaha parlato della sfida tra le sue due ex squadree Genoa che andrà in scena alle 12.30 L'ex giocatore die Genoa Lucaè stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha parlato della sfida in programma oggi alle 12.30. OSTACOLO GENOA - "L'avversario che troverà a San siro: una ...Domenica il calendario metterà di frontee Genoa a San Siro, le due squadre in cui ha militato: "Ildeve ottenere la vittoria per non dare la possibilità a Juventus e Atalanta di ...Ecco le sue dichiarazioni: «All’inizio ho avuto qualche difficoltà ad adattarmi con gli altri compagni, invece ora tutto a posto. Campionato molto tosto ed equilibrato, tutte le squadre sono molto for ...Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero Luca Antonini ha parlato del futuro del Milan, soffermandosi sulla trattativa per il rinnovo di Gigio: "In questo ...