Mia Montemaggi ritrovata: la bimba era in Svizzera con la madre (Di domenica 18 aprile 2021) Ci sono rapimenti di bambini che non si tramutano in tragedia, per fotuna. E' stata ritrovata sana e salva la piccola Mia Montemaggi, la bambina di 8 anni francese rapita per conto della madre

