Mia Ceran è incinta | l’annuncio della giornalista a “Quelli che il calcio”

(Di domenica 18 aprile 2021) Figlio in arrivo per Mia, lae conduttrice che insieme a Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu guida il programmache ilsu RaiDue. Proprio durante la trasmissione di domenica 18 aprile, Miaha annunciato di esserelo ha fatto durante una gag, complici Luca e Paolo che hanno iniziato a fare allusioni, chiedendole se dovesse comunicare qualcosa. La, mostrando una prima rotondità che il vestito non accentua ma nemmeno nasconde, è stata al gioco, fingendo prima di non capire per poi ricordarsi improvvisamente: “Ah sì, aspetto un bambino“. La famiglia di #QCC si allarga. Tanti auguri alla nostra @miapic.twitter.com/m2zb1jTqFZ —...

Advertising

MetalMetthiu78 : Tweet out of football. Ho notato ultimamente che le fihe che seguo su instagram si sono fatte tutte mettere incinta… - 1788Vinc : RT @Ragusanews: Mia Ceran è incinta e felice tiene il pancino - infoitcultura : 14:20: Mia Ceran è incinta e felice tiene il pancino - infoitcultura : Mia Ceran è incinta, l’annuncio a Quelli che il calcio - infoitcultura : Mia Ceran incinta: annuncio a Quelli che il calcio, chi è il suo fidanzato -

Ultime Notizie dalla rete : Mia Ceran

La giornalista e co - conduttrice insieme a Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu di 'Quelli che il calcio' ,, ha dichiarato in diretta televisiva di essere in attesa del suo primo figlio., gravidanza annunciata in diretta tv a 'Quelli che il calcio' In apertura della puntata di domenica ...Magnifico annuncio in diretta tv:è in dolce attesa! La notizia l'ha data oggi, domenica 18 aprile, durante la nuova puntata di Quelli che il calcio. La splendidaè in dolce attesa! La nota giornalista e ...La conduttrice di “Quelli che il Calcio”, Mia Ceran, ha annunciato in diretta tv la propria gravidanza: la donna, infatti, aspetta il suo primo figlio ...La conduttrice di “Quelli che il Calcio”, Mia Ceran, ha annunciato in diretta tv la propria gravidanza: la donna, infatti, aspetta il suo primo figlio.