Mia Ceran è incinta, chi è il fidanzato della conduttrice di Quelli che il calcio (Di domenica 18 aprile 2021) Mia Ceran è incinta, chi è il fidanzato della conduttrice La puntata di oggi, domenica 18 aprile 2021, di Quelli che il calcio è iniziata con una bella notizia: la conduttrice Mia Ceran è incinta. A rivelarlo è stata lei stessa con la complicità di Luca e Paolo. “Sono incinta. Aspetto un bambino”, ha detto in diretta su Rai 2 mettendosi di profilo e facendo intravedere la pancia. Annuncio che è stato dato anche sui social, tramite la sua pagina Instagram. Ma chi è il fidanzato o marito di Mia Ceran? Mia Ceran è legata sentimentalmente al giornalista Malcom Pagani, vice direttore di Vanity Fair e figlio di Amedeo Pagani e della ... Leggi su tpi (Di domenica 18 aprile 2021) Mia, chi è ilLa puntata di oggi, domenica 18 aprile 2021, diche ilè iniziata con una bella notizia: laMia. A rivelarlo è stata lei stessa con la complicità di Luca e Paolo. “Sono. Aspetto un bambino”, ha detto in diretta su Rai 2 mettendosi di profilo e facendo intravedere la pancia. Annuncio che è stato dato anche sui social, tramite la sua pagina Instagram. Ma chi è ilo marito di Mia? Miaè legata sentimentalmente al giornalista Malcom Pagani, vice direttore di Vanity Fair e figlio di Amedeo Pagani e...

