Mia Ceran diventerà mamma: l'annuncio in diretta tv (Di domenica 18 aprile 2021) Mia Ceran, conduttrice di "Quelli che il Calcio" insieme a Luca&Paolo, ha annunciato in diretta televisiva di aspettare un bambino Mia Ceran aspetta un bambino: lo ha annunciato la giornalista e conduttrice stessa questo pomeriggio in diretta televisiva nel corso della trasmissione di Raidue "Quelli che il Calcio", che conduce assieme a Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Proprio i due comici, ex mattatori di Camera Cafè, hanno contribuito a svelare il dolce segreto della collega, il cui compagno è il giornalista Malcom Pagani, attualmente vicedirettore del settimanale Vanity Fair e co-autore di Traslocando, la biografia di Loredana Bertè, figlio di Amedeo Pagani e Barbara Alberti, togliendole dalle mani la cartellina con cui Mia Ceran ha tentato fino all'ultimo di nascondere le materne ...

