METEO Italia. Pioggia, temporali, neve e freddo, ma s’intravedono novità (Di domenica 18 aprile 2021) METEO SINO AL 24 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Un’area di bassa pressione è presente sull’Italia, per via di un nucleo d’aria fredda in quota piombato dal Nord Europa. Questo vortice ciclonico contribuisce a ravvivare condizioni METEO di marcata instabilità, oltre a mantenere un clima decisamente freddo per il periodo con temperature decisamente inferiori alla norma stagionale. Il tempo dal sapore a tratti invernale di questi giorni deriva da un contesto barico del tutto anomalo per il periodo. L’anticiclone atlantico si mantiene infatti proteso verso nord, con massimi di pressione tra la Scandinavia e l’Artico Russo. In tal modo sbuffi d’aria fredda alimentano la circolazione depressionaria presente sull’Europa Meridionale e sul Mediterraneo. Evoluzione METEO verso metà settimana VORTICE ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 18 aprile 2021)SINO AL 24 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Un’area di bassa pressione è presente sull’, per via di un nucleo d’aria fredda in quota piombato dal Nord Europa. Questo vortice ciclonico contribuisce a ravvivare condizionidi marcata instabilità, oltre a mantenere un clima decisamenteper il periodo con temperature decisamente inferiori alla norma stagionale. Il tempo dal sapore a tratti invernale di questi giorni deriva da un contesto barico del tutto anomalo per il periodo. L’anticiclone atlantico si mantiene infatti proteso verso nord, con massimi di pressione tra la Scandinavia e l’Artico Russo. In tal modo sbuffi d’aria fredda alimentano la circolazione depressionaria presente sull’Europa Meridionale e sul Mediterraneo. Evoluzioneverso metà settimana VORTICE ...

