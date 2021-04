Messico, nuovo singolo per Denise Faro: la cantautrice italiana che ha conquistato l’America Latina (Di domenica 18 aprile 2021) Dopo il singolo “Jacuzzi” la cantautrice italiana che ha conquistato l’oltreoceano Denise Faro è tornata con un nuovo singolo (in radio da venerdì scorso): “Evergreen” . È online anche il video ufficiale del brano diretto da Emanuel Lo. “Evergreen” racconta di quanto sia difficile vivere in una società che ci fa sentire spesso inadeguati, alla ricerca di una perfezione che non esiste. Dopo anni passati tra Los Angeles e Messico l’artista è si è voluta circondare di un team tutto italiano. Il brano infatti è scritto e composto dalla stessa Denise insieme a Gianmarco Grande, Andrea Spigaroli e Martina Vinci e prodotto da Daniele Coro e Gianmarco Grande. «Evergreen è sicuramente una delle mie canzoni preferite tra quelle ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) Dopo il“Jacuzzi” lache hal’oltreoceanoè tornata con un(in radio da venerdì scorso): “Evergreen” . È online anche il video ufficiale del brano diretto da Emanuel Lo. “Evergreen” racconta di quanto sia difficile vivere in una società che ci fa sentire spesso inadeguati, alla ricerca di una perfezione che non esiste. Dopo anni passati tra Los Angeles el’artista è si è voluta circondare di un team tutto italiano. Il brano infatti è scritto e composto dalla stessainsieme a Gianmarco Grande, Andrea Spigaroli e Martina Vinci e prodotto da Daniele Coro e Gianmarco Grande. «Evergreen è sicuramente una delle mie canzoni preferite tra quelle ...

