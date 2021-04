Meret nel mirino dell’Inter ma il Napoli vuole tenerlo, c’è anche la Roma (Di domenica 18 aprile 2021) Napoli-Inter sarà anche sfida di mercato con i nerazzurri che vogliono Alex Meret. Il portiere cerca continuità quella che a Napoli non ha mai veramente trovato. Il portiere a 24 anni cerca una squadra che possa dargli fiducia per diventare un punto fermo anche della Nazionale di Mancini. A Napoli si è sempre dovuto alternare con Ospina, portiere che pure offre ampie garanzie ma con una carta di identità diversa. Dalla prossima stagione chiunque sia il prossimo allenatore del Napoli dovrà risolvere la questione Meret. Capire se è necessario tenerlo in rosa e quindi farlo giocare titolare, oppure dare fiducia ad Ospina e cercare di piazzare Meret sul mercato. Inter e Roma hanno già gli occhi su ... Leggi su napolipiu (Di domenica 18 aprile 2021)-Inter saràsfida di mercato con i nerazzurri che vogliono Alex. Il portiere cerca continuità quella che anon ha mai veramente trovato. Il portiere a 24 anni cerca una squadra che possa dargli fiducia per diventare un punto fermodella Nazionale di Mancini. Asi è sempre dovuto alternare con Ospina, portiere che pure offre ampie garanzie ma con una carta di identità diversa. Dalla prossima stagione chiunque sia il prossimo allenatore deldovrà risolvere la questione. Capire se è necessarioin rosa e quindi farlo giocare titolare, oppure dare fiducia ad Ospina e cercare di piazzaresul mercato. Inter ehanno già gli occhi su ...

