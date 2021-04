Mercedes | la rivelazione di Wolff | ' Allison ha rifiutato il mio posto'

Advertising

Sport_Fair : 'Nel 2013 era un mercenario' #Hamilton è cambiato nel giro di 7 anni La rivelazione degli uomini #Mercedes -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes rivelazione

La Gazzetta dello Sport

Il cambio al vertice della, con James Allison sostituito da Mike Elliot nel ruolo di direttore tecnico , si porta dietro un retroscena. Lo ha svelato Toto Wolff, il team principal della squadra, nei giorni del GP di ...Meglio ancora ha fatto AlphaTauri, veradi giornata. La scuderia di Franz Tost ha ... la classifica dopo le seconde prove libere 1 Valtteri BOTTAS1:15.551 2 Lewis HAMILTON ...La Red Bull dell'olandese tiene tutti a distanza di almeno quattro decimi e si candida per la pole position del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Dietro a Verstappen spunta a sorpresa Norris ...Avvio in salita per la Red Bull ed in particolare per Max Verstappen, costretto a saltare quasi integralmente la FP2 di ieri a causa di un problema di affidabilità sulla sua RB16B. Alle spalle dei sol ...