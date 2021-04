Mercedes-Benz EQB - Suv elettrica formato famiglia

(Di domenica 18 aprile 2021) Laha svelato una nuova Suvdi taglia media, la EQB, esposta in anteprima mondiale a fianco dell'ammiraglia EQS sullo stand della Casa tedesca al Salone di Shanghai. La EQB segue la medesima filosofia della EQA: rappresenta infatti la variante a batteria di un modello già offerto con powertrainina, diesel e plug-in hybrid. In questo caso l'deriva dalla Suv GLB, offre fino a sette posti e amplia il bacino di potenziali clienti della gamma EQ. In Cina debutterà, dove sarà prodotta dalla joint venture BeijingAutomotive (Bbac) con il gruppo Baic, debutterà nelle prossime settimane, mentre per l'Europa, dove sarà commercializzata entro fine anno, è stata scelta la fabbrica ungherese di Kecskemét. Design specifico, ma la base è la GLB. Le ...

Advertising

HDmotori : RT @HDmotori: Mercedes EQB, nuovo SUV elettrico a 7 posti - hodlnchill : @Oli10k @Varg_88 Common bro, Mercedes Benz ?? - Autocalanca1 : Una Stella ?? . ?? @MercedesBenz_IT Classe ?? A 180d 116 cv ?? Allestimento Progressive ?? Aziendale Anno 2020 ?? 12.831… - autosmotosnet : #MERCEDES-BENZ B 200 CDI W245 PANORAMA - 2008 - 233419 km. for more information visit - MassimoSpilabo2 : @armidago68 Daimler AG ( Mercedes Benz ) vendita di veicoli commerciali e industriali. -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes Benz

Quattroruote

In precedenza ha lavorato per 2 anni inItalia all'interno della direzione HR Organizational Development. Nel ruolo di Global Head of Communication, continua il comunicato, Davide D'...In precedenza ha lavorato per 2 anni inItalia all'interno della direzione HR & Organizational Development. Nel ruolo di Global Head of Communication, Davide D'Amico, avrà il compito di ...SHANGHAI - Scenografico debutto cinese, in occasione del Salone dell'auto di Shanghai 2021, per Mercedes EQB il primo suv elettrico in grado di ospitare comodamente fino a sette persone ...Annuncio vendita Mercedes-Benz Classe A 180 d Executive usata del 2017 a Torino nella sezione Auto usate di Automoto.it ...