Mercedes-Benz EQB - Suv elettrica formato famiglia (Di domenica 18 aprile 2021) La Mercedes-Benz ha svelato una nuova Suv elettrica di taglia media, la EQB, esposta in anteprima mondiale a fianco dell'ammiraglia EQS sullo stand della Casa tedesca al Salone di Shanghai. La EQB segue la medesima filosofia della EQA: rappresenta infatti la variante a batteria di un modello già offerto con powertrain Benzina, diesel e plug-in hybrid. In questo caso l'elettrica deriva dalla Suv GLB, offre fino a sette posti e amplia il bacino di potenziali clienti della gamma EQ. In Cina debutterà, dove sarà prodotta dalla joint venture Beijing Benz Automotive (Bbac) con il gruppo Baic, debutterà nelle prossime settimane, mentre per l'Europa, dove sarà commercializzata entro fine anno, è stata scelta la fabbrica ungherese di Kecskemét. Design specifico, ma la base è la GLB. Le ... Leggi su quattroruote (Di domenica 18 aprile 2021) Laha svelato una nuova Suvdi taglia media, la EQB, esposta in anteprima mondiale a fianco dell'ammiraglia EQS sullo stand della Casa tedesca al Salone di Shanghai. La EQB segue la medesima filosofia della EQA: rappresenta infatti la variante a batteria di un modello già offerto con powertrainina, diesel e plug-in hybrid. In questo caso l'deriva dalla Suv GLB, offre fino a sette posti e amplia il bacino di potenziali clienti della gamma EQ. In Cina debutterà, dove sarà prodotta dalla joint venture BeijingAutomotive (Bbac) con il gruppo Baic, debutterà nelle prossime settimane, mentre per l'Europa, dove sarà commercializzata entro fine anno, è stata scelta la fabbrica ungherese di Kecskemét. Design specifico, ma la base è la GLB. Le ...

