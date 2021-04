Meno tempo sociale, meno luoghi di aggregazione: come stiamo cambiando (Di domenica 18 aprile 2021) La pandemia ha ristretto la socialità. Il tempo per l’altro si è ridotto, ridimensionato da coprifuoco sempre più stringenti. La socialità è stata “debellata” dai governanti. Il covid ha portato le persone a selezionare, rinunciando a chi nell’immaginario sentimentale non si trova in una posizione apicale. Il covid non è eterno. Quando ritorneremo alle vecchie abitudini ci sarà chi di noi avrà deciso di continuare a dedicare il proprio tempo ai sentimenti più intensi e veri e chi non vedrà l’ora di tornare ad assaporare le emozioni più fatue, ma non per questo cattive. La pandemia ha tracciato una linea invisibile. Dall’altra parte non abbiamo lasciato solo le persone, ma anche il contatto fisico come prima ci veniva concesso. In astinenza da contatto siamo privati della serotonina (l’ormone della felicità) che può produrre una ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 18 aprile 2021) La pandemia ha ristretto la socialità. Ilper l’altro si è ridotto, ridimensionato da coprifuoco sempre più stringenti. La socialità è stata “debellata” dai governanti. Il covid ha portato le persone a selezionare, rinunciando a chi nell’immaginario sentimentale non si trova in una posizione apicale. Il covid non è eterno. Quando ritorneremo alle vecchie abitudini ci sarà chi di noi avrà deciso di continuare a dedicare il proprioai sentimenti più intensi e veri e chi non vedrà l’ora di tornare ad assaporare le emozioni più fatue, ma non per questo cattive. La pandemia ha tracciato una linea invisibile. Dall’altra parte non abbiamo lasciato solo le persone, ma anche il contatto fisicoprima ci veniva concesso. In astinenza da contatto siamo privati della serotonina (l’ormone della felicità) che può produrre una ...

Link4Universe : In questo periodo ci sono meno qui perché sto passando un periodo di cambiamenti grossi ed ho bisogno di tempo. Mi… - ilriformista : Il tempo di una vittima innocente vale sei volte meno di una comparsata di Scanzi da 1.500 euro in un programma Rai… - 539th : L'Uruguay è stato sino a poco tempo fa il paese meno colpito dal covid in America. Ora sta avendo un numero di dece… - speranza_viva : RT @donTonio66: È buio, Signore. Nella Chiesa fatta di pietre e, forse, in noi. Per il tempo che viviamo e per mille altri motivi. Illumina… - matitesbagliate : RT @donTonio66: È buio, Signore. Nella Chiesa fatta di pietre e, forse, in noi. Per il tempo che viviamo e per mille altri motivi. Illumina… -