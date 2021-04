Meno morti ma sale il tasso di contagio. Meloni: ecco dove firmare per sfiduciare Speranza (Di domenica 18 aprile 2021) Prosegue il duello tra Roberto Speranza e Giorgia Meloni, ce ne chiede le dimissioni, non certo per i dati di oggi, che non sono affatto buoni, ma per tutti gli errori commessi da un anno a questa parte sul fronte del Covid. Il bollettino di oggi fa segnare 12.694 i contagi da coronavirus in Italia. Da ieri, registrati altri 251 morti, 163 gli ingressi in terapia intensiva in un giorno, 23.648 ricoverati con sintomi. Considerando le persone dimesse, in rianimazione cala a 3.311 il numero totale dei ricoverati, 29 in Meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 452 in Meno in 24 ore, così il totale dei pazienti nei reparti covid scende a 23.648. Ancora 500mila persone positive in Italia Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate dal covid-19 3.870.131 persone mentre ne sono morte 116.927. ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 18 aprile 2021) Prosegue il duello tra Robertoe Giorgia, ce ne chiede le dimissioni, non certo per i dati di oggi, che non sono affatto buoni, ma per tutti gli errori commessi da un anno a questa parte sul fronte del Covid. Il bollettino di oggi fa segnare 12.694 i contagi da coronavirus in Italia. Da ieri, registrati altri 251, 163 gli ingressi in terapia intensiva in un giorno, 23.648 ricoverati con sintomi. Considerando le persone dimesse, in rianimazione cala a 3.311 il numero totale dei ricoverati, 29 inrispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 452 inin 24 ore, così il totale dei pazienti nei reparti covid scende a 23.648. Ancora 500mila persone positive in Italia Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate dal covid-19 3.870.131 persone mentre ne sono morte 116.927. ...

ladyonorato : @alessandricci @valy_s Peraltro, nel gennaio e febbraio 2020 il Covid circolava già abbondantemente da mesi, senza… - stebellentani : 18 morti sospette su 34 milioni AZ; 1 su quasi 7 milioni J&J. tutti casi su cui è bene fare luce, si intende, ma le… - borghi_claudio : @Fr4n6o @Sakko83 Guardi che il Brasile ha grosso modo gli stessi morti per milione della Spagna e della Francia...… - AlfioKrancic : Due carabinieri morti a distanza di poche settimane l'uno dall'altro, stroncati a poco meno di sessanta anni, dal C… - Pietro_Otto : RT @colmarn: @borghi_claudio @Theskeptical_ In Russia non è così. Hanno 3 vaccini. Centri vaccinali sempre aperti (e vuoti) e una percentua… -