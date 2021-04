Medjugorje | testimonianza shock | “Ma che sta succedendo?”

(Di domenica 18 aprile 2021) Quella Chiara è la storia di una rinascita profonda quanto il “pozzo infinito” di dolore dove si trovava, ormai allo stremo delle forze. Aritroverà la forza per vivere: un calore dentro di sé sarà il regalo di Maria che la guarisce da quel male che le aveva portato via la bellezza della vita. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

emanugi07 : @dpv_ReginaPace1 Meravigliosa testimonianza ... anch’io vorrei andare a Medjugorje. - emanugi07 : RT @dpv_ReginaPace1: #Video Testimonianza di Silvia a Medjugorje - dpv_ReginaPace1 : #Video Testimonianza di Silvia a Medjugorje -

Ultime Notizie dalla rete : Medjugorje testimonianza

La Luce di Maria

... la sua determinatadi fede'. Roberto Corbella, 71 anni, racconta in un misto di ... Chiara, cresciuta in un ambiente di fede pura e semplice, incontra Enrico anel 2002. Sei ...finalmente uscito il messaggio della Madonna diffuso già in tutte le lingue e fruibili dai pellegrini disparsi in tutto il mondo: un messaggio breve, che richiama allae alla preghiera e anche al periodo di digiuno intenso dovuto alla Quaresima cristiana. Non solo, lo stesso ...Papa Francesco invia un messaggio al vescovo di Ávila, monsignor Gil Tamayo, in occasione dei 50 anni dal conferimento del ...Molti si chiedono quale sia stato il primo miracolo di Medjugorje e dove sia avvenuto. Da quando ebbero inizio le prime apparizioni a Medjugorje ci sono testimonianze di miracolose guarigioni ottenute ...