Medici di Navalnyj | «Rischia di morire» Biden | «Situazione totalmente ingiusta»

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 18 aprile 2021) Nuove proteste a sostegno dell’oppositore russo Aleksej, attualmente detenuto nella colonia penale Ik-2 di Porkov nella regione di Vladimir dopo il suo arresto nel quadro del caso Yves-Rocher, sono state fissate per il 21 aprile. L’annuncio del suo staff conferma la decisione di non aspettare il raggiungimento del mezzo milione di firme sulla piattaforma online «Free Navalny!»: traguardo che inizialmente era stato indicato come propedeutico all’annuncio di nuove manifestazioni. Cambio di programma dovuto al peggioramento delle condizioni di salute … Continua L'articolo proviene da il manifesto.