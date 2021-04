Matteo Bassetti ha finto di vaccinarsi contro la Covid19? Smontiamo l’ennesima teoria del complotto (Di domenica 18 aprile 2021) Circola un meme con il quale si sostiene che Matteo Bassetti, infettivologo e direttore del San Martino di Genova, si sia vaccinato tre volte contro la Covid19 o che non si sia vaccinato affatto. Insomma, è tutta una messinscena? No! La classica teoria del complotto facilmente spiegabile. «Ma quante volte si è vaccinato Bassetti (per finta)?» è la domanda posta nel meme diffuso online, ma di fatto due sono le vaccinazioni anti Covid19 mentre una delle foto riguarda tutt’altra somministrazione. Ricordiamo che Bassetti non è l’unico personaggio accusato di avere finto la vaccinazione, in precedenza era capitato a Roberto Burioni. Analisi Il meme non è stato condiviso solo su Twitter, lo troviamo già diffuso ... Leggi su open.online (Di domenica 18 aprile 2021) Circola un meme con il quale si sostiene che, infettivologo e direttore del San Martino di Genova, si sia vaccinato tre voltelao che non si sia vaccinato affatto. Insomma, è tutta una messinscena? No! La classicadelfacilmente spiegabile. «Ma quante volte si è vaccinato(per finta)?» è la domanda posta nel meme diffuso online, ma di fatto due sono le vaccinazioni antimentre una delle foto riguarda tutt’altra somministrazione. Ricordiamo chenon è l’unico personaggio accusato di averela vaccinazione, in precedenza era capitato a Roberto Burioni. Analisi Il meme non è stato condiviso solo su Twitter, lo troviamo già diffuso ...

