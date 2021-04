Mastella | “Con la Casa di Jonas un concreto ed innovativo aiuto ai malati e alle loro famiglie”

(Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Ho il piacere di comunicare che, con la consegna del progetto esecutivo, ladi, con una dotazione finanziaria di circa un milione e mezzo di euro, compreso nelle tredici progettazioni del PICS, elaborate dall’Amministrazione Comunale in carica e finanziate con i fondi europei 14-20, entra nella sua fase realizzativa”. Così in una nota stampa il sindaco di Benevento Clemente. Che spiega: “Infatti, con la conclusione dell’esame dei requisiti delle imprese che hanno risposto al bando ad evidenza pubblica, grazie all’impegno del Responsabile del Programma dirigente Ing. Maurizio Perlingieri, del dirigente dell’Ufficio PICS Arch. Antonio Iadicicco, con l’ing. Giovanni Racioppi e Bruno Caruso, si procederà a breve alla fase dell’appalto dei lavori. Il progetto permetterà la ristrutturazione ...

"Ho il piacere di comunicare che, con la consegna del progetto esecutivo, la Casa di Jonas, con una dotazione finanziaria di circa un milione e mezzo di euro, compreso nelle tredici progettazioni del ... Un modus operandi che aveva scatenato la reazione di, che se l'era presa'qualche imbecille', senza riferimenti personali diretti. Una circostanza che spiega la decisione del Gip, ...