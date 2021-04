Massara: “Rinnovo Ibra? Siamo fiduciosi di poter definire a breve” (Di domenica 18 aprile 2021) Intervistato ai microfoni di Dazn, Frederic Massara, ds del Milan ha parlato della situazione dei rinnovi. In particolare di Ibrahimovic, ma anche un accenno alla situazione di Donnarumma: “Per quanto riguarda Ibra Siamo fiduciosi di poter definire a breve. Non ci sono novità per gli altri giocatori in scadenza a partire da Donnarumma, ma Siamo sereni: abbiamo offerto cifre importanti e fiduciosi in un buon esito”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 aprile 2021) Intervistato ai microfoni di Dazn, Frederic, ds del Milan ha parlato della situazione dei rinnovi. In particolare dihimovic, ma anche un accenno alla situazione di Donnarumma: “Per quanto riguardadi. Non ci sono novità per gli altri giocatori in scadenza a partire da Donnarumma, masereni: abbiamo offerto cifre importanti ein un buon esito”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

junews24com : Massara: «Rinnovo Donnarumma? Cifre importanti». Ed elogia Mandzukic - - milanmagazine_ : MILAN - Massara: 'Fiduciosi per il rinnovo di Ibrahimovic, nessuna novità su Donnarumma e Calhanoglu' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Massara: 'Fiduciosi per il rinnovo di Ibrahimovic, nessuna novità su Donnarumma e Calhanoglu' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Massara: 'Fiduciosi per il rinnovo di Ibrahimovic, nessuna novità su Donnarumma e Calhanoglu' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Massara: 'Fiduciosi per il rinnovo di Ibrahimovic, nessuna novità su Donnarumma e Calhanoglu' -