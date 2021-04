Maria De Filippi, va in giro con l’autista: ecco l’impensabile motivo (Di domenica 18 aprile 2021) La regina della televisione italiana Maria De Filippi va in giro con l’autista. ecco il motivo La regina della televisione italiana Maria (Foto Facebook)Maria De Filippi è considerata la madre della televisione italiana, una donna unica, semplice e leale. Grazie alle sue trasmissioni molti artisti sono stati lanciati nel mondo dello spettacolo come Emma Marrone, Ambeta, Leon, Kledi e Alessandra Amoroso. Il grande successo nel 90 avviene con lo storico programma Saranno Famosi che successivamente diventerà Amici per problemi di copyright, è oggi uno dei programmi più visti e più amati dal pubblico. Un altro dei programmi famosi che vedono Maria al timone è Uomini e Donne, storico dating show che dal ... Leggi su kronic (Di domenica 18 aprile 2021) La regina della televisione italianaDeva inconilLa regina della televisione italiana(Foto Facebook)Deè considerata la madre della televisione italiana, una donna unica, semplice e leale. Grazie alle sue trasmissioni molti artisti sono stati lanciati nel mondo dello spettacolo come Emma Marrone, Ambeta, Leon, Kledi e Alessandra Amoroso. Il grande successo nel 90 avviene con lo storico programma Saranno Famosi che successivamente diventerà Amici per problemi di copyright, è oggi uno dei programmi più visti e più amati dal pubblico. Un altro dei programmi famosi che vedonoal timone è Uomini e Donne, storico dating show che dal ...

Advertising

viacolvino : RT @ahoy_mat: GRAZIE MARIA DE FILIPPI - Anna86595257 : RT @GalantoMassimo: Non parla inglese, non ha social personali, non è eclettica. Eppure Maria De Filippi è la più forte e contemporanea con… - marcoassante199 : RT @bubinoblog: #Amici20 5.784.000 27,6% #SottoCopertura2 2.875.000 13,6% #CittàSegrete 2.307.000 10,0% Domina Maria De Filippi, la fictio… - EleonoraDAmore : Ascolti tv sabato 17 aprile: Maria De Filippi con Amici 20 non si batte - lorenzo60833262 : RT @ilGerrino92: Continua il grandissimo successo di #Amici20 di Maria De Filippi che ieri ha convinto ben 5.784.000 telespettatori, pari a… -